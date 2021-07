Casalino nel mirino della Finanza: indagato assieme al fidanzato José Carlos (Di mercoledì 28 luglio 2021) Rocco Casalino di nuovo nei guai? Sembrerebbe che una chiamata abbia allarmato la Finanza, che è andata ad indagare. Tutto è partito da un bonifico in uscita di 15 mila euro. La banca di Rocco Casalino, politico e giornalista del M5S, ha richiesto alla Guardia di Finanza di indagare sulle transizioni effettuate nell’ultimo tempo dal L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roccodi nuovo nei guai? Sembrerebbe che una chiamata abbia allarmato la, che è andata ad indagare. Tutto è partito da un bonifico in uscita di 15 mila euro. La banca di Rocco, politico e giornalista del M5S, ha richiesto alla Guardia didi indagare sulle transizioni effettuate nell’ultimo tempo dal L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Enrico_Casalino : RT @virginiaraggi: Dopo decenni di gestione opaca finalmente Ama ha i conti in ordine. Oggi è stato approvato il bilancio 2020 con un utile… - govi47 : RT @Storace: #Fornero, #Arcuri: ma che succede nel governo #Draghi? Non è che richiamate in servizio #Toninelli e #Bonafede? O magari #Ca… - Enrico_Casalino : RT @ProfCampagna: Se Fleming avesse scoperto la penicillina nel 2021, le persone sarebbero scese in piazza per manifestare e per urlare: 'N… - Tluigi15 : @benq_antonio Vi meritate solo programmi spazzatura, tipo GF, con tanti casalino... E comunque se cambio ci sarà ma nel 2023. - MauroPelliccia8 : @AndreaMarcucci @ItaliaViva @Azione_it ANCHE NO!!!!Statevene con CONTE .CASALINO .GRILLO.TRAVAGLIO.TONINELLI.TAVERN… -