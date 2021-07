Carmen: ecco come la personal trainer è tornata in forma (Di mercoledì 28 luglio 2021) come diventare la migliore versione di se stessi In un capoverso delle Satire di Giovenale è annoverata la celebre locuzione latina: Mens sana in corpore sano.Parte proprio da qui il racconto di Carmen (@Carmen soho), che dopo un periodo dove si sono affollate molte cose da risolvere, aveva perso la sua forma fisica. L’ha ritrovata grazie L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 28 luglio 2021)diventare la migliore versione di se stessi In un capoverso delle Satire di Giovenale è annoverata la celebre locuzione latina: Mens sana in corpore sano.Parte proprio da qui il racconto di(@soho), che dopo un periodo dove si sono affollate molte cose da risolvere, aveva perso la suafisica. L’ha ritrovata grazie L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

carmen_distaso : RT @PMO_W: Ecco, questo è terrorismo. - carmen_distaso : RT @SMaurizi: 5 milioni di italiani in povertà assoluta NON riescono a innescare il dibattito che un'affermazione di #MarcoTravaglio, manip… - _Carmen_I : RT @beatrice_tom: Se decidessimo tutti di non entrare nei bar e nei ristoranti dove chiedono il green pass ? Di non prendere più i mezzi pu… - carmen_distaso : RT @albertoinfelise: Ecco cosa succede. Purtroppo anche alcuni politici sono responsabili di questi deliri. Forza Cirù! - carmen_distaso : RT @fattoquotidiano: Draghi, ecco cosa ha detto Marco Travaglio, ora attaccato strumentalmente da renziani e Lega: l’intervento (senza tagl… -