Carabiniere suicida nella stazione di Binasco (Milano). Lascia la moglie e una figlia di 14 anni

007Vincentxxx : RT @fanpage: ULTIM'ORA Inutili i tentativi del personale sanitario di salvarlo. L’uomo lascia una moglie e una figlia di 14 anni https://t.… - fanpage : ULTIM'ORA Inutili i tentativi del personale sanitario di salvarlo. L’uomo lascia una moglie e una figlia di 14 anni - fisco24_info : Carabiniere suicida nella stazione di Binasco: L'uomo si è sparato con l'arma di ordinanza all'interno dello spogli… - italiaserait : Carabiniere suicida nella stazione di Binasco - TV7Benevento : Carabiniere suicida nella stazione di Binasco... -

Ultime Notizie dalla rete : Carabiniere suicida

Unsi è tolto la vita questo pomeriggio a Binasco (in provincia di Milano), sparandosi con l'arma di ordinanza. Lo ha comunicato il Comando provinciale dei Carabinieri di Milano. Il militare, ...Un di 51 anni della stazione di (Milano) si è ucciso nel pomeriggio nello spogliatoio con la propria arma d'ordinanza. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso con il personale del 118 che non ha ...Un carabiniere si è tolto la vita questo pomeriggio a Binasco (in provincia di Milano), sparandosi con l’arma di ordinanza. Lo ha comunicato il Comando ...Sviluppo nella vicenda della morte dell'ex primario Giuseppe De Donno. La procura di Mantova ha deciso di procedere con ulteriori indagini, aprendo formalmente un'inchiesta sulla ...