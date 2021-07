Carabiniere suicida nella stazione di Binasco

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Unsi èto questo pomeriggio a(Milano), sparandosi con l'arma di ordinanza. Il militare, 51 anni, graduato e in servizio nel Comune del milanese, si è tolto la vita alle 14.

