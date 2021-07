Capaccio Paestum | comune campione di sostenibilità | dopo la Bandiera blu arriva anche la Spiga Verde

(Di mercoledì 28 luglio 2021)laBlu,per il primo anno ottiene dalla Fee (Foundation for Environmental Education)la certificazione di. La consegna dei riconoscimenti si è tenuta oggi, martedì 27 luglio, attraverso una cerimonia ufficiale svoltasi on line. Nato nel 2015, il riconoscimento Spighe Verdi è un programma della Fee Italia realizzato in collaborazione con Confagricoltura che premia ladei Comuni rurali. Il suo obiettivo, cioè, è guidare i Comuni rurali a scegliere strategie di gestione del territorio tali da ...

'Tornano i grandi eventi nell'area archeologica di- afferma Franco Alfieri , sindaco di- Dopo il periodo difficile che abbiamo attraversato e che non ci siamo ancora del ...... Massa è l'unica località in provincia di Napoli, in provincia di Salerno con Positano premiato il Cilento , coned Agropoli, sono la quaterna della Campania in verde. Crescono i ...Capaccio Paestum. Avviso di accertamento Tari, l’hotel Ariston presenta ricorso: la Commissione tributaria provinciale di Salerno lo respinge. Il Comune […] ...Assegnate le Spighe Verdi 2021. In testa il Piemonte seguito da Marche e Toscana. L'obiettivo: premiare i comuni rurali impegnati in un percorso virtuoso che giova all’ambiente e alla qualità della vi ...