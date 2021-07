Canottaggio, Rodini-Cesarini in finale con il miglior tempo a Tokyo 2020, bene anche Oppo-Ruta. Tutti i podi di giornata (Di mercoledì 28 luglio 2021) Su un campo di regata battuto dal forte vento, che in tanti casi ha consentito tempi eccezionali, ma in altri ha portato svariati problemi agli atleti, è ripreso il programma del Canottaggio alle Olimpiadi, che oggi vedeva protagonisti otto equipaggi azzurri tra finali e semifinali. Un bronzo per il carniere azzurro. FINALI Nel quattro senza senior maschile Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino si mettono al collo un bronzo che conferma il piazzamento di Rio 2016. Gli azzurri si vanno a prendere il terzo posto in 5:43.60, a soli 0.84 dall’Australia, alla miglior prestazione olimpica in 5:42.76, mentre l’argento è della Romania, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Su un campo di regata battuto dal forte vento, che in tanti casi ha consentito tempi eccezionali, ma in altri ha portato svariati problemi agli atleti, è ripreso il programma delalle Olimpiadi, che oggi vedeva protagonisti otto equipaggi azzurri tra finali e semifinali. Un bronzo per il carniere azzurro. FINALI Nel quattro senza senior maschile Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino si mettono al collo un bronzo che conferma il piazzamento di Rio 2016. Gli azzurri si vanno a prendere il terzo posto in 5:43.60, a soli 0.84 dall’Australia, allaprestazione olimpica in 5:42.76, mentre l’argento è della Romania, ...

