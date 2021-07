Canottaggio | Olimpiadi Tokyo | quarto posto per il quattro di coppia senior femminile Crono irreale della Cina

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi e Stefania Gobbi si piazzano alin Finale A alledineldima scrivono comunque una pagina importante delitaliano. Vittoria ed oro olimpico per la, che fa gara a sé e chiude con ildi 6:05.13, miglior prestazione mondiale che va a cancellare il 6:06.84Germania, fatto segnare ad Amsterdam il 30 ...

Advertising

sportface2016 : +++IL QUATTRO SENZA DI CANOTTAGGIO (CASTALDO, DI COSTANZO, LODO, VICINO) MEDAGLIA DI BRONZO. TREDICESIMA MEDAGLIA I… - Gazzetta_it : Canottaggio, quattro senza: l'Italia è bronzo! #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Questa proprio non ci voleva ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #CanoeSprint - sportface2016 : #giochiolimpici #rowing #Tokyo2020, #canottaggio: l'#Italia valuta il ricorso contro la Gran Bretagna dopo la fina… - zazoomblog : Olimpiadi Tokyo risultati e medaglie di oggi (28 luglio): due bronzi azzurri da nuoto e canottaggio! - #Olimpiadi… -

Ultime Notizie dalla rete : Canottaggio Olimpiadi

... ITALIA QUARTA NEL 4 DI COPPIA FEMMINILE Italia chiude al quarto posto nel quattro di coppia femminile di. Oro per la Cina, argento alla Polonia, bronzo all'Australia Ore 4.15: ...Bronzo nel "4 senza" delAlledi Tokyo 2020 l'Italia è medaglia di bronzo nel 4 senza di. L'equipaggio azzurro, composto da Matteo Castaldo, Matteo Lodo, Marco Di ...Un caso di positività al COVID-19 colpisce l'Italia del canottaggio impegnata alle Olimpiadi di Tokyo. Lo comunica il CONI. "A seguito dell’accertata positività per COVID-19 dell’atleta italiano di ca ...TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Bronzo per l’Italia nel canottaggio specialità 4 senza maschile. Gli azzurri Matteo Castaldo, Marco Di ...