Canottaggio | Italia bronzo olimpico nel 4 senza

(Di mercoledì 28 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) –per l'nelspecialità 4maschile. Gli azzurri Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo (che ha preso all'ultimo momento il posto di Rosetti risultato positivo), Matteo Lodo, Giuseppe Vicino hanno chiuso con il tempo di 5'43?60 dietro all'Australia, oro con 5'42?76, e alla Romania, argento con 5'43?13. La notizia della positività di Rosetti aveva sconvolto l'immediata vigilia del gruppo azzurro del, ma non ha impedito al nuovo equipaggio di affrontare la finale con grande determinazione. Al passaggio del primo rilevamento l'Australia conduce ...

Bronzo nel "4 senza" del canottaggio. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 l'Italia è medaglia di bronzo nel 4 senza di canottaggio. L'equipaggio azzurro, composto da Matteo Castaldo, Matteo Lodo, Marco Di Costanzo e Giuseppe Vicino. Di Costanzo ha sostituito all'ultimo minuto Bruno Rosetti risultato positivo al covid-19 prima della gara. Gli azzurri chiudono con il tempo di 5'43?60 alle spalle di Australia, oro con 5'42?76, e Romania, argento con 5'43?13. Il canottaggio azzurro centra subito la medaglia nella prima giornata di finali nelle acque del Sea Forest Waterway di Tokyo. Bronzo per l'Italia nel 4 senza alle spalle di Australia e Romania.