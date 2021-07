Canottaggio | amarezza Italia | il 4 di coppia resta fuori dal podio alle Olimpiadi per una embardèe

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo la gioia per il bronzo del 4 senza senior, l’delincassa la delusione più amaradi Tokyo 2020. Il 4 disenior, favorito per l’oro insieme all’Olanda, fallisce l’appuntamento del quinquennio e chiude addiritturadal. Il momento decisivo poco prima dei 1000 metri, quando la barca azzurra ha subito una bruttissima embadèe, rischiando quasi di cappottarsi dopo che Luca Rambaldi ha perso il controllo del remo destro. Medaglia d’oro all’Olanda davanti a Gran Bretagna ed Australia, solo quinto l’equipaggio tricolore, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Canottaggio amarezza

Il Sussidiario.net

Grandeinvece per Alessandra Patelli e Chiara Ondoli che escono fuori dalle semifinali del ... Di Mauro ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale '.org' parlando della sua ...... un responso cronometrico che accresce l'per la prova di Detti. "È un'occasione sprecata - ...e altri sport Continua a dispensare emozioni ilitaliano, che nella ...Dopo la gioia per il bronzo del 4 senza senior, l'Italia del canottaggio incassa la delusione più amara alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 4 di coppia senior, favorito per l'oro insieme all'Olanda, fall ...Nella terza giornata di gare dall'inaugurazione, bronzo per Giuffrida nel judo e per Longo Borghini nel ciclismo di strada. Ottimo esordio del basket. Santarelli è in semifinale nella spada. Diretta ...