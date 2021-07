Canone Rai fuori dalla bolletta elettrica: il Governo Draghi pronto a cancellare la riforma Renzi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Novità in arrivo per l’annoso Canone Rai, che da qualche anno viene inserito direttamente nella bolletta elettrica. Secondo quanto riportato, il Governo di Mario Draghi starebbe varando una nuova misura per venire incontro alle richieste dell’Europa circa gli oneri impropri presenti nei costi di energia. A saltare potrebbe essere proprio la tassa “spostata” da Matteo Renzi. Draghi pronto a togliere il Canone Rai dalla bolletta: la novità del PNNR Nel disegno di legge sulla concorrenza che dovrebbe ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) Novità in arrivo per l’annosoRai, che da qualche anno viene inserito direttamente nella. Secondo quanto riportato, ildi Mariostarebbe varando una nuova misura per venire incontro alle richieste dell’Europa circa gli oneri impropri presenti nei costi di energia. A saltare potrebbe essere proprio la tassa “spostata” da Matteoa togliere ilRai: la novità del PNNR Nel disegno di legge sulla concorrenza che dovrebbe ...

