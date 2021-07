Canone Rai fuori dalla bolletta, ecco cosa cambia e come si pagherà la tassa sulla tv (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Canone Rai potrebbe presto ‘uscire’ dalla bolletta elettrica. Una bella novità che il Governo italiano, come ha chiesto l’Europa nell’ambito della concorrenza, ha messo per iscritto nel Pnrr, con la questione che – come spiega il Messaggero – potrebbe finire al centro del dibattito nel prossimo disegno di legge per poi ‘approdare’ sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Canone Rai fuori dalla bolletta elettrica: cosa cambia e come si pagherà la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 luglio 2021) IlRai potrebbe presto ‘uscire’elettrica. Una bella novità che il Governo italiano,ha chiesto l’Europa nell’ambito della concorrenza, ha messo per iscritto nel Pnrr, con la questione che –spiega il Messaggero – potrebbe finire al centro del dibattito nel prossimo disegno di legge per poi ‘approdare’ sul tavolo del Consiglio dei Ministri.Raielettrica:sila ...

