(Di mercoledì 28 luglio 2021) Palermo, 28 lug. (Adnkronos) - La Polizia di Stato diha confiscatoper un valore di circa 150.000al quarantottenne C.G., noto pregiudicato didefinitivamente per reati di. La Divisione Polizia Anticrimine - Sezione Misure di Prevenzione Patrimoniali - della Questura di, ha provveduto a dare esecuzione al decreto di confisca nei confronti di C.G. Sono statiimmobili (fabbricati) ubicati in centro e 3 rapporti finanziari, 2 depositi a risparmio e 1 conto ...

Advertising

TV7Benevento : Caltanissetta: confiscati beni per oltre 150 mila euro a un condannato per spaccio di droga... -

Ultime Notizie dalla rete : Caltanissetta confiscati

La Sicilia

... puntando sulle sedi di Agrigento,e Trapani. Leggi notizie correlate ? Regeni, onorificenza alla memoria dall'Università di Palermo ? Beni, l'Università di Palermo contro la ...Eppure, la procura di, allora 'non è mai stata interessata a questi aspetti. Ha ... dei patrimoni, né delle spese che la criminalità sostiene. Questa grande ricchezza residuale ...Condividi questo articolo:Palermo, 28 lug. (Adnkronos) – La Polizia di Stato di Caltanissetta ha confiscato beni per un valore di circa 150.000 euro al quarantottenne C.G., noto pregiudicato di Caltan ...Un operaio di 28 anni di San Cataldo (Caltanissetta) è stato sorpreso dai carabinieri a Canicattì la scorsa notte mentre a bordo della propria auto percorreva contromano una via del centro. I militari ...