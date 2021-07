Caldo a Tokyo 2020, la tennista Badosa esce in carrozzina. Anche Medvedev si lamenta: “Gioco, ma se muoio di chi è colpa?” (Di mercoledì 28 luglio 2021) É finita su una sedia a rotelle, con un telo sulla testa e una borsa di ghiaccio sulle gambe, l'Olimpiade della tennista spagnola Paula Badosa, che a Tokyo si è ritirata per un colpo ... sul sito. Leggi su lastampa (Di mercoledì 28 luglio 2021) É finita su una sedia a rotelle, con un telo sulla testa e una borsa di ghiaccio sulle gambe, l'Olimpiade dellaspagnola Paula, che asi è ritirata per un colpo ... sul sito.

