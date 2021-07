Calciomercato Verona: ipotesi Zirkzee del Bayern Monaco. Le ultime (Di mercoledì 28 luglio 2021) Calciomercato Verona: la società gialloblù ha messo gli occhi su Joshua Zirkzee del Bayern Monaco. Le ultime Il Verona prosegue la campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione di Serie A. L’ultima idea della società gialloblù porta a Joshua Zirzkee del Bayern Monaco. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Verona sta intensificando i contatti con i bavaresi per il prestito del giovane attaccante ex Parma. Su di lui anche Anderlecht e Feyenoord. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021): la società gialloblù ha messo gli occhi su Joshuadel. LeIlprosegue la campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione di Serie A. L’ultima idea della società gialloblù porta a Joshua Zirzkee del. Come riportato da Gianluca Di Marzio, ilsta intensificando i contatti con i bavaresi per il prestito del giovane attaccante ex Parma. Su di lui anche Anderlecht e Feyenoord. L'articolo proviene da Calcio News 24.

