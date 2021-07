Calciomercato Torino: visite ok per Pjaca. A breve la firma (Di mercoledì 28 luglio 2021) Pjaca, visite ok col Torino: dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto. L’attaccante può firmare con i granata Marko Pjaca a ore sarà un nuovo giocatore del Torino. L’attaccante croato ha superato le visite mediche ed è pronto ad apporre la firma sul contratto che lo legherà ai granata fino all’estate 2022. Il giocatore si trasferisce dalla Juventus (con cui si è allenato in questi giorni) con la formula del prestito di diritto di riscatto. Quest’ultimo dovrebbe essere fissato a una cifra vicina ai 7 milioni di euro. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021)ok col: dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto. L’attaccante puòre con i granata Markoa ore sarà un nuovo giocatore del. L’attaccante croato ha superato lemediche ed è pronto ad apporre lasul contratto che lo legherà ai granata fino all’estate 2022. Il giocatore si trasferisce dalla Juventus (con cui si è allenato in questi giorni) con la formula del prestito di diritto di riscatto. Quest’ultimo dovrebbe essere fissato a una cifra vicina ai 7 milioni di euro. L'articolo proviene da ...

