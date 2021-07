Calciomercato Serie C, Teramo: panchina a Guidi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Teramo - Ora è ufficiale. Sarà Federico Guidi il nuovo allenatore del Teramo nel prossimo campionato di Serie C. Con l'ex Casertana il vice Andrea Cupi, il preparatore Domenico Melino e il preparatore ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 luglio 2021)- Ora è ufficiale. Sarà Federicoil nuovo allenatore delnel prossimo campionato diC. Con l'ex Casertana il vice Andrea Cupi, il preparatore Domenico Melino e il preparatore ...

TERAMO - Ora è ufficiale. Sarà Federico Guidi il nuovo allenatore del Teramo nel prossimo campionato di Serie C. Con l'ex Casertana il vice Andrea Cupi, il preparatore Domenico Melino e il preparatore dei portieri Giovanni Di Fiore. Lo ha reso noto il club abruzzese con questo comunicato: " La S. S. ...

Lazio: nuova destinazione per Gondo Commenta per primo Dopo il prestito alla Salernitana, l'attaccante Cedric Gondo (25 anni scuola Fiorentina) si appresta a lasciare la Lazio con la stessa formula per il Como, neo - promosso in Serie B e dato sulle tracce di Alberto Cerri del Cagliari.

Calciomercato Roma, svolta in attacco: arriva il bomber dalla Serie A! Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube ... nel suo primo anno in Italia i gol segnati in Serie A – in 31 match giocati – sono stati otto, oltre ...

Vlahovic, rinnovo anti Milan e Juve: pronta una maxi clausola La Fiorentina è in trattativa con l'agente di Vlahovic per prolungare il contratto. Una clausola risolutiva importante dovrebbe esserci.

