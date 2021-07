Calciomercato Serie C | Pro Sesto | dalla Cremonese ecco Cerretelli

Advertising

Gazzetta_it : L'Atletico pesca in Serie A. Dopo De Paul il sogno è Lautaro #LaborsadiPedullà - DiMarzio : #Calciomercato | #Spal, preso D'Orazio dalla #Roma. #Palermo, risolto il contratto con Saraniti: andrà al #Taranto - DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il… - sportli26181512 : Calciomercato Serie B, Reggina: Rolando ceduto al Catanzaro: Il giocatore si trasferisce a titolo definitivo… - _srbazinga_ : RT @Gazzetta_it: L'Atletico pesca in Serie A. Dopo De Paul il sogno è Lautaro #LaborsadiPedullà -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie

QUOTIDIANO NAZIONALE

Commenta per primo Luciano Moggi , intervistato da Leggo, ha parlato del nuovo allenatore della Juventus Max Allegri: 'Mi piace Allegri, questo è sicuro. Credo che il suo ritorno sia importante per la ...SESTO SAN GIOVANNI - La Pro Sesto , in una nota societaria, ha uffficializzato l'arrivo in prestito del centrocampista Francesco Cerretelli , proveniente dalla Cremonese . Di seguito il comunicato del ...Uno dei tormentoni estivi legati al calciomercato estivo 2021 riguarda sicuramente il futuro di Julian Brandt, centrocampista del Borussia Dortmund ripetutamente accostato a Lazio e Milan nelle ultime ...Trattativa non semplice, ma a quanto riportato da Sky i bianconeri vanno a caccia del grande colpo per la Serie B Nuova pretendente per Mariusz Stepinski: a quanto infatti riportato da Sky, l’Ascoli s ...