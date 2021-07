Advertising

Gazzetta_it : L'Atletico pesca in Serie A. Dopo De Paul il sogno è Lautaro #LaborsadiPedullà - DiMarzio : #Calciomercato | #Spal, preso D'Orazio dalla #Roma. #Palermo, risolto il contratto con Saraniti: andrà al #Taranto - DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il… - fcin1908it : Calciomercato, quanto pesa il Covid: -13%. E la Serie A spende il 18% in meno - sportli26181512 : Calciomercato Serie B, Reggina: Rolando ceduto al Catanzaro: Il giocatore si trasferisce a titolo definitivo… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie

QUOTIDIANO NAZIONALE

REGGIO CALABRIA - La Reggina , in una nota societaria, ha ufficializzato la cessione di Gabriele Rolando al Catanzaro . Di seguito il comunicato del club in cui si apprende la notizia della riuscita ...Commenta per primo Luciano Moggi , intervistato da Leggo, ha parlato del nuovo allenatore della Juventus Max Allegri: 'Mi piace Allegri, questo è sicuro. Credo che il suo ritorno sia importante per la ...De Paul sul primo approccio con l'Atletico Madrid "È un grande club, ma con persone che ti fanno sentire come in una famiglia. Questo era il mio sogno, uno dei miei sogni. Ora vo ...Trattativa non semplice, ma a quanto riportato da Sky i bianconeri vanno a caccia del grande colpo per la Serie B Nuova pretendente per Mariusz Stepinski: a quanto infatti riportato da Sky, l’Ascoli s ...