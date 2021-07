Calciomercato Sassuolo: tutti al lavoro per sostituire i big in partenza (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Sassuolo deve solo capire quanto andrà ad incassare dalla cessione di Locatelli, ormai promesso sposo della Juventus. Il Calciomercato neroverde passa proprio per questa cessione, con la dirigenza che sta cercando di individuare il possibile sostituto del neo-campione d’Europa con la Nazionale. Il Sassuolo non molla la pista che porta a Matheus Henrique, 23 anni, centrocampista del Gremio, attualmente alle Olimpiadi con la nazionale verdeoro. Il centrocampista potrebbe trovare in neroverde la dimensione adatta per esplodere, nonostante il suo prezzo si aggiri già sui 15 milioni di euro. Nel Calciomercato del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ildeve solo capire quanto andrà ad incassare dalla cessione di Locatelli, ormai promesso sposo della Juventus. Ilneroverde passa proprio per questa cessione, con la dirigenza che sta cercando di individuare il possibile sostituto del neo-campione d’Europa con la Nazionale. Ilnon molla la pista che porta a Matheus Henrique, 23 anni, centrocampista del Gremio, attualmente alle Olimpiadi con la nazionale verdeoro. Il centrocampista potrebbe trovare in neroverde la dimensione adatta per esplodere, nonostante il suo prezzo si aggiri già sui 15 milioni di euro. Neldel ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sassuolo Genoamania, il Grifone che verrà: la situazione in attacco CHI RESTA - Salutati Marko Pjaca e Gianluca Scamacca, rientrati alla Juve e al Sassuolo dopo i rispettivi prestiti, rispetto all'ultimo organico l'unica certezza là davanti sembra essere Mattia ...

Calciomercato Juve, fatta per Locatelli: ecco le cifre dell'affare Il Sassuolo ha aperto alla formula prestito pluriennale più riscatto ma vuole l'obbligo secco di tale riscatto e non condizionato ad obiettivi. La certezza, insomma, dell'acquisto definitivo da parte ...

Calciomercato Sassuolo: dal Barcellona potrebbe arrivare Rey Manaj CanaleSassuolo.it TABELLA TRASFERIMENTI CALCIOMERCATO - Varane, Chiellini, Alderweireld, Gollini, Arnautovic Per maggiori dettagli sulla costruzione delle tabelle rimando alla “Guida al Tabellone del Calciomercato” già pubblicata in passato. SERIE A – MERCATO ESTIVO 2021. Il tabel ...

Calciomercato, Inter: l’Arsenal mette Lautaro Martinez nel mirino Calciomercato, Inter: l'Arsenal mette Lautaro Martinez nel mirino e continua a sondare il terreno per Locatelli nel duello con la Juventus ...

