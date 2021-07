Calciomercato Salernitana, Castori vuole Perica: occasione per il croato (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Salernitana lavora sul mercato per regalare due-tre punte a Fabrizio Castori: il nome più in voga, oggi, sembra quello di Stipe Perica La Salernitana è attiva sul mercato e lavora per regalare a Fabrizio Castori almeno due-tre attaccanti, come richiesto dal tecnico granata. Mentre si fanno intense le voci su un possibile ritorno di Tutino, spunta il nome di Stipe Perica, ex Udinese e Frosinone ora al Watford. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i granata vorrebbero offrire anche un occasione di rilancio al croato dopo la stagione complicata al ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lalavora sul mercato per regalare due-tre punte a Fabrizio: il nome più in voga, oggi, sembra quello di StipeLaè attiva sul mercato e lavora per regalare a Fabrizioalmeno due-tre attaccanti, come richiesto dal tecnico granata. Mentre si fanno intense le voci su un possibile ritorno di Tutino, spunta il nome di Stipe, ex Udinese e Frosinone ora al Watford. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i granata vorrebbero offrire anche undi rilancio aldopo la stagione complicata al ...

