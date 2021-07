Calciomercato Napoli, Spalletti stregato dal baby Zanoli (Di mercoledì 28 luglio 2021) Alessandro Zanoli, 21 anni il 3 ottobre, è stato, fino ad ora, uno dei migliori del ritiro di Dimaro che ospita la rosa partenopea. Il terzino destro, scuola Carpi, ha attirato l’interesse del mister toscano grazie ad impegno in allenamento ed ottime prestazioni. Luciano Spalletti ha, quindi, bloccato ogni possibile offerta di Calciomercato per il suo gioiellino, ottenendo almeno fino alla fine dei primi dieci giorni di agosto per poterlo valutare ancora. Il Napoli, che aveva ricevuto già qualche offerta, ha bloccato e rimandato ogni discorso su di lui. Nel frattempo, la dirigenza sta valutando un eventuale prolungamento ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Alessandro, 21 anni il 3 ottobre, è stato, fino ad ora, uno dei migliori del ritiro di Dimaro che ospita la rosa partenopea. Il terzino destro, scuola Carpi, ha attirato l’interesse del mister toscano grazie ad impegno in allenamento ed ottime prestazioni. Lucianoha, quindi, bloccato ogni possibile offerta diper il suo gioiellino, ottenendo almeno fino alla fine dei primi dieci giorni di agosto per poterlo valutare ancora. Il, che aveva ricevuto già qualche offerta, ha bloccato e rimandato ogni discorso su di lui. Nel frattempo, la dirigenza sta valutando un eventuale prolungamento ...

