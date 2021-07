Calciomercato Milan – Un ostacolo per il passaggio di Caldara al Venezia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Venezia sta pensando di rinforzare la propria difesa con Mattia Caldara in questa sessione di Calciomercato. C'è, però, un ostacolo Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ilsta pensando di rinforzare la propria difesa con Mattiain questa sessione di. C'è, però, un

Advertising

Gazzetta_it : Fantasia, semplicità e niente tatuaggi: alla scoperta di Brandt - DiMarzio : #Calciomercato | Per #KaioJorge si profila un 'derby' tutto italiano: le ultime - DiMarzio : #Milan | L'#Eintracht è pronto a riprovarci per #Hauge: la situazione - MilanLiveIT : ? L'AD del Borussia Dortmund ha rivelato che Brandt non verrà ceduto ???? Il tedesco era stato accostato al Milan ??… - Cucciolina96251 : RT @MilanLiveIT: Definita la formula (riscatto e controriscatto) per il trasferimento di #Colombo alla #Spal?????? Si aspetta l’ok del giocat… -