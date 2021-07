Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié, oggi vertice con il suo agente (Di mercoledì 28 luglio 2021) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: Franck Kessié vuole restare in rossonero. Si cercherà oggi la giusta quadratura economica Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 28 luglio 2021) Le ultime news suldel: Franckvuole restare in rossonero. Si cercheràla giusta quadratura economica

Advertising

Gazzetta_it : Kvaratskhelia, il dribbling come ragione di vita. E il Milan lo segue #Calciomercato - calciomercatoit : ?? - DiMarzio : #Calciomercato | Per #KaioJorge si profila un 'derby' tutto italiano: le ultime - MilanLiveIT : ??#Milan - Ore calde per il futuro di #KaioJorge. Rossoneri vigili ma si guarda anche ad altri profili - LeBombeDiVlad : ??#Milan, i rossoneri al lavoro per il rinnovo di #Kessie. Maldini aspetta l'incontro in settimana con il manager… -