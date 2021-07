Calciomercato Milan, nuovo trequartista - Offerta da 25 milioni (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nel frattempo, come riporta La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, lo Zenit avrebbe fatto pervenire un'Offerta da 25 milioni di euro. Un'Offerta certamente importante, che può far vacillare il ... Leggi su milanlive (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nel frattempo, come riporta La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, lo Zenit avrebbe fatto pervenire un'da 25di euro. Un'certamente importante, che può far vacillare il ...

Advertising

Gazzetta_it : Kvaratskhelia, il dribbling come ragione di vita. E il Milan lo segue #Calciomercato - calciomercatoit : ?? - DiMarzio : #Calciomercato | Per #KaioJorge si profila un 'derby' tutto italiano: le ultime - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Nessuna follia per #Romagnoli: la posizione del club - #ACMilan #Milan #SempreMilan - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Fantasia, semplicità e niente tatuaggi: alla scoperta di Brandt -