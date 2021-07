(Di mercoledì 28 luglio 2021): i biancocelesti sono sempre a caccia direstano nel mirino Nonostante sia stato identificato come “sacrificabile”, Correa è ancora un giocatore della. La sua cessione, però, non è l’unico modo per superare l’ostacolo dell’indice di liquidità, quel parametro che blocca il mercato in entrata. La società, infatti, sta lavorando su alcuni colpi attraverso il prestito col diritto di riscatto: una formula che potrebbe portare in biancoceleste. L’ala del Wolfsburg può essere un jolly per entrambe le corsie del tridente: ...

Advertising

simone76272773 : Seguire il calciomercato della Lazio è logorante - gilnar76 : Calciomercato Lazio, da Brandt a Brekalo: il punto sugli esterni #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - FrancescoRoma78 : RT @LeBombeDiVlad: ??#Lazio-#Peruzzi, l'addio è ufficiale C'è la firma dell'ex portiere della Nazionale sulla rescissione del contratto ??… - sportli26181512 : Fantasia, semplicità e niente tatuaggi: alla scoperta di Brandt: Fantasia, semplicità e niente tatuaggi: alla scope… - calciomercatoit : ?????#Lazio, la critica di #Focolari: 'Hanno sbagliato passaggi di 5 metri. La squadra negli 11 è forte ma gli altri… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio

...Focolari in diretta radio Maurizio Sarri © Getty ImagesParte a rilento l'esperienza alladi ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale ...In una Serie A che ha cambiato tanti, dallacon Sarri all'Inter con Inzaghi jr, passando per la nuova Juve di Allegri, il Napoli di Spalletti e la Roma di Mourinho, il Milan è, insieme all'...MERCATO LAZIO BASIC - Toma Basic è sempre più vicino alla Lazio. Il regista di centrocampo croato, accostato molto anche al Napoli nelle scorse settimane, ...Potrebbe essere Josip Brekalo l’esterno offensivo per Maurizio Sarri. Il Wolfsburg avrebbe aperto alla Lazio per il prestito con diritto di riscatto, la cifra complessiva dellaf ...