Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Ora Inter e Juventus puntano Samuele #Vignato, trequartista classe 2004 del Chievo - Gazzetta_it : Kaio Jorge, la Juve scrive al Santos e si candida per gennaio - DiMarzio : #Calciomercato | È ufficiale: Pjaca dalla #Juventus al #Torino in prestito con diritto di riscatto - infoitsport : Calciomercato Juventus, tutto pronto per il suo arrivo | Allegri lo aspetta - infoitsport : Calciomercato Juventus: Pjanic vuole tornare, i dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

e Inter non sono certo tra le protagoniste del mercato, ma già in questi ultimi giorni di ... Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE ...Continua la trattativa tra lae il Sassuolo per Manuel Locatelli: previsto un nuovo contatto nella giornata di domaniPer avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE ...Calciomercato Juventus, che mazzata per Allegri: va in Premier League e nei prossimi giorni è attesa la fumata bianca ...Sul mercato di Inter e Juventus è intervenuto a CMIT TV Fabrizio Biasin, che ha parlato di acquisti e cessioni di bianconeri e nerazzurri ...