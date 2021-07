Calciomercato | Jovetic all’Hertha Berlino | “Bundesliga grande campionato”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Stevan, ex calciatore di Fiorentina e Inter tra le altre, approda ai tedeschi dell'Hertha, in cui arriva dal Monaco. Ecco le sue parole di presentazione al club della, ricordando anche i tempi in Italia

Stevanè un nuovo giocatore dell'Hertha Berlino. Il fantasista montenegrino, che in Italia ha indossato le maglia di Fiorentina e Inter, si era svincolato dal Monaco e ha firmato un ...Niente da fare invece per Stefan. Il montenegrino era stato accostato ai biancocelesti dopo essersi svincolato dal Monaco, in realtà il suo futuro sarà in Germania: il 31enne ha ...– Secondo Footmercato, Toma Basic avrebbe raggiunto un accordo di massima sia con il Napoli che con la Lazio. Dopo i grandi colpi di calciomercato internazionale nella giornata di ieri, quest’oggi dov ...Roma, 27 luglio 2021 – Toma Basic potrebbe presto diventare un nuovo giocatore della Lazio. Tornando a Basic, nelle prossime ore il croato potrebbe già approdare a Roma per le consuete formalità buroc ...