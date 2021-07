Calciomercato Fiorentina, Italiano vuole Zaccagni: si tratta col Verona (Di mercoledì 28 luglio 2021) Calciomercato Fiorentina: Italiano punta Mattia Zaccagni, ma il Verona al momento spara alto Vincenzo Italiano chiede rinforzi alla Fiorentina e in lista, come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe messo anche Mattia Zaccagni dell’Hellas Verona, considerato perfetto per il gioco dinamico che vuole proporre a Firenze. Senza il rinnovo di contratto, gli scaligeri dovranno per forza cedere il calciatore e le trattative con i viola sarebbero cominciate. 15 milioni la cifra da cui vorrebbe partire ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021)punta Mattia, ma ilal momento spara alto Vincenzochiede rinforzi allae in lista, come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe messo anche Mattiadell’Hellas, considerato perfetto per il gioco dinamico cheproporre a Firenze. Senza il rinnovo di contratto, gli scaligeri dovranno per forza cedere il calciatore e letive con i viola sarebbero cominciate. 15 milioni la cifra da cui vorrebbe partire ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, l'#OM prova a chiudere per #Lirola - violanews : #Pezzella in arrivo a Firenze: oggi il rientro per parlare di futuro #Fiorentina - ilpodsport : #Calciomercato Calciomercato Fiorentina, casting per il play da Sensi a Torreira #ilpodsport - marct_30 : RT @mattiazupo: “Pezzella? Tutto bene, torna lunedì”, il commento dell’agente Martin Gustadisegno a margine dell’incontro con la dirigenza… - violanews : #Milenkovic verso l’addio, il problema è la valutazione. La #Fiorentina non vuole svendere #Juventus #Tottenham -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Fiorentina Fiorentina e non solo: Carrascal in contatto con altre due squadre in Italia Commenta per primo Jorge Carrascal , centrocampista del River Plate , è stato proposto in Italia. Verona , Torino e Fiorentina i club in contatto con l'entourage del colombiano, pronto a una nuova avventura in Europa dopo le esperienze tra Ucraina e Spagna.

Torino, tre nomi per il centrocampo Secondo La Gazzetta dello Sport , per il centrocampo i granata seguono Ilic (Manchester City, l'anno scorso al Verona), Amrabat (Fiorentina) ed Elmas (Napoli).

Calciomercato Fiorentina, casting per il play da Sensi a Torreira Corriere dello Sport Calciomercato Fiorentina – La rivale storica si fa sotto per il difensore La Fiorentina è sempre a caccia di rinforzi per la rosa. Nelle ultime ore è arrivato un nuovo interessamento per il difensore viola ...

GAZZETTA, La Fiorentina insiste per Zaccagni Zaccagni torna prepotentemente al centro delle attenzioni di diversi club, con la Fiorentina in avanscoperta tra nuovi sondaggi e valutazione degli eventuali costi. Il giocatore del ...

Commenta per primo Jorge Carrascal , centrocampista del River Plate , è stato proposto in Italia. Verona , Torino ei club in contatto con l'entourage del colombiano, pronto a una nuova avventura in Europa dopo le esperienze tra Ucraina e Spagna.Secondo La Gazzetta dello Sport , per il centrocampo i granata seguono Ilic (Manchester City, l'anno scorso al Verona), Amrabat () ed Elmas (Napoli).La Fiorentina è sempre a caccia di rinforzi per la rosa. Nelle ultime ore è arrivato un nuovo interessamento per il difensore viola ...Zaccagni torna prepotentemente al centro delle attenzioni di diversi club, con la Fiorentina in avanscoperta tra nuovi sondaggi e valutazione degli eventuali costi. Il giocatore del ...