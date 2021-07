Calciomercato Atalanta: sondaggio per Berardi del Sassuolo. Le ultime (Di mercoledì 28 luglio 2021) Calciomercato Atalanta: sondaggio del club bergamasco per Domenico Berardi, di proprietà del Sassuolo. Le ultime L’Atalanta non intende fermarsi sul mercato. In attesa di capire come sbloccare la situazione legata a Mikkedl Damsgaard della Sampdoria, il club bergamasco ha deciso di effettuare un tentativo per Domenico Berardi. Come riportato da Alfredo Pedullà, l’esterno è reduce dalla vittoria di Euro 2020 con la Nazionale italiana e non verrà svenduto dal Sassuolo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021)del club bergamasco per Domenico, di proprietà del. LeL’non intende fermarsi sul mercato. In attesa di capire come sbloccare la situazione legata a Mikkedl Damsgaard della Sampdoria, il club bergamasco ha deciso di effettuare un tentativo per Domenico. Come riportato da Alfredo Pedullà, l’esterno è reduce dalla vittoria di Euro 2020 con la Nazionale italiana e non verrà svenduto dal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

