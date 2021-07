Calciomercato Atalanta: prima proposta del Barcellona per Romero (Di mercoledì 28 luglio 2021) Calciomercato Atalanta: il Barcellona piomba su Cristian Romero. Presentata la prima offerta al club bergamasco Non c’è solo il Tottenham di Fabio Paratici su Cristiano Romero. Secondo Sportitalia, l’ex Juventus sarebbe un obiettivo più che concreto del Barcellona che in giornata avrebbe presentato la prima proposta ufficiale all’Atalanta. Il destino dell’argentino, eletto miglior difensore dell’ultima stagione in Serie A, potrebbe condizionare anche quello di Merih Demiral, corteggiato proprio dalla Dea in ottica di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021): ilpiomba su Cristian. Presentata laofferta al club bergamasco Non c’è solo il Tottenham di Fabio Paratici su Cristiano. Secondo Sportitalia, l’ex Juventus sarebbe un obiettivo più che concreto delche in giornata avrebbe presentato laufficiale all’. Il destino dell’argentino, eletto miglior difensore dell’ultima stagione in Serie A, potrebbe condizionare anche quello di Merih Demiral, corteggiato proprio dalla Dea in ottica di ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | L'#Atalanta rimane vigile su #Demiral come possibile sostituto di Romero - calciomercatoit : ??ESCLUSIVO! ??#Atalanta - Ultima offerta del Tottenham per #Romero: sul piatto 55 milioni! #Barcellona alla finestr… - DiMarzio : Il punto sulla trattativa tra #Tottenham e #Atalanta per #Romero - violanews : Valzer difensori: #Atalanta su #Demiral in caso di addio di #Romero. #Milenkovic…. #Fiorentina - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Calciomercato | L'#Atalanta rimane vigile su #Demiral come possibile sostituto di Romero -