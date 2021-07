Calcio: racconti di campioni, Milan presenta serie podcast (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un podcast per raccontare i campioni del passato: il Milan presenta 'racconti Rossoneri', una nuova serie ideata dal Club con la voce narrante di Mauro Suma e di personaggi del mondo rossonero del ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Unper raccontare idel passato: ilRossoneri', una nuovaideata dal Club con la voce narrante di Mauro Suma e di personaggi del mondo rossonero del ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio racconti Calcio: racconti di campioni, Milan presenta serie podcast Dai racconti emergono anche aneddoti inediti come quello di Hernan Crespo che ha confessato di aver pensato di lasciare il calcio nei primi anni duemila per i troppi infortuni, o di Alexandre Pato, ...

