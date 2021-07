Cagliari festeggia Maria Perla | la nuova centenaria

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ha compiuto il suo centesimo compleanno lo scorso 9 maggio ma ha dovuto aspettare arlo perché la zona rossa glielo ha impedito. Ma questo non ha certo fatto venire meno l’entusiasmo diche oggi, mercoledì 28 luglio 2021 ha ricevuto, nella sua casa di via Dalmazia, la visita del presidente del Consiglio Comunale di, Edoardo Tocco. Circondata dall’affetto dei figli, dei nipoti e dei pronipoti, la signoravive per conto proprio ed è pienamente autonoma nonostante l’età. È stata per trentotto anni maestra delle scuole elementari e proprio sul lavoro ha conosciuto ...

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari festeggia

