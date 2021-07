Bus precipitato a Capri | la testimonianza di un passeggero | «Ruota fuori uso | l' autista è morto per salvarci»

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ha fatto di tutto per salvare la vita sua, dei passeggeri e di quanti erano nelle vicinanze. Ha fatto di tutto per reagire a un probabile guasto tecnico (unache slitta e sbanda), per fermare...

AGI - Sarà rimosso con un elicottero dei vigili del fuoco ilda Marina Grande in una scarpata da un'altezza di dieci metri e finito contro la struttura di un lido sottostante, rimanendo incastrato . La decisione è stata presa oggi, al termine di ...Non si esclude la possibilità che il minibus,giovedì scorso a Capri , possa essere rimosso con un elicottero. E' durata l'intera mattinata, infatti, il sopralluogo sul luogo dell'incidente a cui hanno preso parte il sostituto ...Ha fatto di tutto per salvare la vita sua, dei passeggeri e di quanti erano nelle vicinanze. Ha fatto di tutto per reagire a un probabile guasto tecnico (una ruota che slitta e sbanda), per ...Si parte da qui, per capire cosa è accaduto a Capri, cosa ha provocato la morte di Emanuele Melillo, il conducente del minibus: un uomo in salute, un uomo di soli 33 anni, che non sembra... Il testo .