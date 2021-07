Buongiorno dalla Borsa 28 luglio 2021 (Di mercoledì 28 luglio 2021) (TeleBorsa) – Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,24%; sulla stessa linea, giornata negativa per il Nasdaq 100, che archivia la seduta a 14.956,97 punti, in calo dell’1,12%. Ribasso per Tokyo, in flessione dell’1,39%, termina le contrattazioni a 27.581,7 punti. Affonda sul mercato Shenzhen, che esibisce un -3,67% e chiude la seduta a 14.093,6 punti.Piazza Affari non si sposta dai valori della sessione precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia; ferma ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Tele) – Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,24%; sulla stessa linea, giornata negativa per il Nasdaq 100, che archivia la seduta a 14.956,97 punti, in calo dell’1,12%. Ribasso per Tokyo, in flessione dell’1,39%, termina le contrattazioni a 27.581,7 punti. Affonda sul mercato Shenzhen, che esibisce un -3,67% e chiude la seduta a 14.093,6 punti.Piazza Affari non si sposta dai valori della sessione precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia; ferma ...

Advertising

_Carabinieri_ : Buongiorno dalla Stazione Termini di Roma #Carabinieri #PossiamoAiutarvi #27luglio - borghi_claudio : Buongiorno, siamo una famiglia con due bambini (12 e 14 anni) in vacanza. Siamo vaccinati e quindi non moriamo. L'h… - giulyleclerc : RT @gazzettamantova: Buongiorno dalla Gazzetta di Mantova! Ecco la nostra prima pagina di oggi che vi aspetta in edicola - MutiLeonilde : RT @72kikko09: Che dire buongiorno a tutti dalla curva più spettacolare del mondo ???????? - Lucia57478889 : RT @giansainato: Buongiorno dalla barchetta ?? ?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno dalla Buongiorno dalla Borsa 28 luglio 2021 Si attende domani nel pomeriggio dalla Germania e dalla Spagna la diffusione dei Prezzi al Consumo. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio. Domani è in ...

Traffico Roma del 28 - 07 - 2021 ore 08:30 Luceverde Roma vetro Vanti dalla redazione Buongiorno e Studio Stefano Baiocchi non molte le novità da loro al traffico è particolarmente intenso in direzione del centro abbiamo rallentamenti con cui un po' su tutte le solari ...

Buongiorno dalla Borsa 28 luglio 2021 Borsa Italiana LIVE Camila Giorgi-Svitolina 1-4 , Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: doppio break in apertura per l'ucraina. 3.59 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Giorgi e Svitolina, a breve in campo. La presentazione della sfida. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Giorgi-Svitolina, ...

BUONGIORNO TUTTONAPOLI - Ecco le prime pagine dei quotidiani di oggi Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da oltre 15 anni.

Si attende domani nel pomeriggioGermania eSpagna la diffusione dei Prezzi al Consumo. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio. Domani è in ...Luceverde Roma vetro Vantiredazionee Studio Stefano Baiocchi non molte le novità da loro al traffico è particolarmente intenso in direzione del centro abbiamo rallentamenti con cui un po' su tutte le solari ...3.59 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Giorgi e Svitolina, a breve in campo. La presentazione della sfida. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Giorgi-Svitolina, ...Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da oltre 15 anni.