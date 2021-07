Brusaferro (Iss): “La quarta ondata di Covid in Italia? Dipende da noi, conosciamo le misure per contrastarlo” (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Il virus circolerà ma la capacità di controllarne la diffusione Dipenderà dalla nostra capacità di vaccinarci, e poi dalla nostra capacità di mantenere l’attenzione, e le precauzioni con alcune piccole misure, dalla mascherina al distanziamento, che possono aiutarci in maniera decisiva”. E’ quanto sostiene il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro il quale, intervenendo nel webinar ‘L’Italia dei vaccini’ promosso, dall’Osservatorio Riparte l’Italia, ha sostenuto che “La quarta ondata di coronavirus in Italia ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Il virus circolerà ma la capacità di controllarne la diffusionerà dalla nostra capacità di vaccinarci, e poi dalla nostra capacità di mantenere l’attenzione, e le precauzioni con alcune piccole, dalla mascherina al distanziamento, che possono aiutarci in maniera decisiva”. E’ quanto sostiene il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvioil quale, intervenendo nel webinar ‘L’dei vaccini’ promosso, dall’Osservatorio Riparte l’, ha sostenuto che “Ladi coronavirus in...

Advertising

istsupsan : ???S. Brusaferro - #ISS: 'circolazione #variante #delta in aumento in Italia, ormai prevalente; crescono i casi in a… - italiaserait : Brusaferro (Iss): “La quarta ondata di Covid in Italia? Dipende da noi, conosciamo le misure per contrastarlo” - Cecco_Anse : @DAVIDPARENZO @MatteoBassetti1 Si ma sarebbe necessario fare chiarezza!!! Brusaferro (in quanto presidente del ISS)… - Beatric04906159 : @Lucapoli89 @robertoleoni @AlanPanassiti @DavidPuente ISS con a capo Brusaferro, quello che insieme a Ranieri Guerr… - foreverPIGRO : @Corriere L’ISS ha chiarito i rapporti Brusaferro Guerra? -