Britney Spears nomina un nuovo tutore, per liberarsi dal giogo del padre (Di mercoledì 28 luglio 2021) Britney Spears ha deciso di chiedere alla corte la rimozione di suo padre Jamie dall'incarico di suo tutore legale, proponendo al contempo che tale ruolo sia affidato ad un esperto da lei stessa scelto. Continua dunque così la battaglia della popstar, che da tempo cerca di riprendere possesso della sua vita. È tramite il suo nuovo avvocato, Mathew Rosengart, che la cantante ha depositato la sua richiesta presso la Superior Court di Los Angeles. Britney Spears vuole infatti liberarsi del giogo paterno, facendolo rimuovere dal suo ruolo di

