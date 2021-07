Brasile: operazione contro il contrabbando di oro verso Italia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Agenti della polizia federale e dell’agenzia delle entrate brasiliane hanno effettuato un’operazione contro il contrabbando di oro, estratto illegalmente nella regione settentrionale del Paese, verso l’Italia. Denominata Ruta 79, l’operazione ha portato a quattro mandati di arresto preventivo e 21 mandati di perquisizione e sequestro in città negli Stati di Rio de Janeiro, San Paolo e Minas Gerais. Gli inquirenti stimano che, dal 2017 al 2019, l’organizzazione criminale abbia contrabbandato più di una tonnellata di oro nel territorio Italiano. Le indagini sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Agenti della polizia federale e dell’agenzia delle entrate brasiliane hanno effettuato un’ildi oro, estratto illegalmente nella regione settentrionale del Paese,l’. Denominata Ruta 79, l’ha portato a quattro mandati di arresto preventivo e 21 mandati di perquisizione e sequestro in città negli Stati di Rio de Janeiro, San Paolo e Minas Gerais. Gli inquirenti stimano che, dal 2017 al 2019, l’organizzazione criminale abbia contrabbandato più di una tonnellata di oro nel territoriono. Le indagini sono ...

Advertising

VgAdele : OMS-FMI CORROMPONO I GOVERNI: LOCKDOWN PER BLOCCARE LE ECONOMIE ....L'Opinione delle Libertà - TMW_radio : ??? #Maracana Lorenzo De Santis ??? «#Vina nome interessante e intrigante per la #Roma. In Brasile ha fatto molto b… -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile operazione TIM sale: ok antitrust a calcio DAZN e dati trimestrali ... Brasile +10,5%), l'EBITDA After Lease scende del 7,4% (Italia - 9,5%, Brasile +4,9%). Bene il ... Segnali positivi in caso di stabilizzazione oltre 0,3850, operazione necessaria per l'avvio di un ...

Brasile: operazione contro contrabbando di oro verso Italia Denominata Ruta 79, l'operazione ha portato a quattro mandati di arresto preventivo e 21 mandati di perquisizione e sequestro in città negli Stati di Rio de Janeiro, San Paolo e Minas Gerais. Gli ...

Brasile: operazione contro contrabbando di oro verso Italia ANSA Nuova Europa TIM sale: ok antitrust a calcio DAZN e dati trimestrali Positiva TIM che approfitta dei risultati trimestrali in linea con le attese e soprattutto dello scampato pericolo antitrust sull'offerta calcio con DAZN.

Attacchi DDoS diminuiti nel secondo trimestre 2021 Secondo una ricerca Kaspersky il numero totale di attacchi DdoS è diminuito del 38,8%. USA il paese più colpito, seguito da Polonia e Brasile.

...+10,5%), l'EBITDA After Lease scende del 7,4% (Italia - 9,5%,+4,9%). Bene il ... Segnali positivi in caso di stabilizzazione oltre 0,3850,necessaria per l'avvio di un ...Denominata Ruta 79, l'ha portato a quattro mandati di arresto preventivo e 21 mandati di perquisizione e sequestro in città negli Stati di Rio de Janeiro, San Paolo e Minas Gerais. Gli ...Positiva TIM che approfitta dei risultati trimestrali in linea con le attese e soprattutto dello scampato pericolo antitrust sull'offerta calcio con DAZN.Secondo una ricerca Kaspersky il numero totale di attacchi DdoS è diminuito del 38,8%. USA il paese più colpito, seguito da Polonia e Brasile.