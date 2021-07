Brasile: operazione contro contrabbando di oro verso Italia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Agenti della polizia federale e dell'agenzia delle entrate brasiliane hanno effettuato un'operazione contro il contrabbando di oro, estratto illegalmente nella regione settentrionale del Paese, verso ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Agenti della polizia federale e dell'agenzia delle entrate brasiliane hanno effettuato un'ildi oro, estratto illegalmente nella regione settentrionale del Paese,...

Ultime Notizie dalla rete : Brasile operazione Brasile: operazione contro contrabbando di oro verso Italia Denominata Ruta 79, l'operazione ha portato a quattro mandati di arresto preventivo e 21 mandati di perquisizione e sequestro in città negli Stati di Rio de Janeiro, San Paolo e Minas Gerais. Gli ...

Musica, quale sarà il tormentone dell'estate 2021?

Brasile: operazione contro contrabbando di oro verso Italia Agenti della polizia federale e dell'agenzia delle entrate brasiliane hanno effettuato un'operazione contro il contrabbando di oro, estratto illegalmente nella regione settentrionale del Paese, verso ...

