Brandt vede solo il Borussia Dortmund (Di mercoledì 28 luglio 2021) Quando si è in periodo di calciomercato, è necessario fare attenzione alle voci che circolano nei vari corridoi: si possono infatti rivelare inconsistenti. È ciò che è successo con Julian Brandt, centrocampista del Borussia Dortmund, accostato a Lazio e Milan. Brandt però, vede solo giallonero nel proprio futuro. Brandt e Basic alla Lazio: si decide in settimana Julian Brandt vede solo Borussia: il giocatore smentisce le voci di mercato? Quella in corso, doveva essere la settimana decisiva ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 28 luglio 2021) Quando si è in periodo di calciomercato, è necessario fare attenzione alle voci che circolano nei vari corridoi: si possono infatti rivelare inconsistenti. È ciò che è successo con Julian, centrocampista del, accostato a Lazio e Milan.però,giallonero nel proprio futuro.e Basic alla Lazio: si decide in settimana Julian: il giocatore smentisce le voci di mercato? Quella in corso, doveva essere la settimana decisiva ...

Ultime Notizie dalla rete : Brandt vede Lazio, il Sarrismo già convince: le ultime dal ritiro di Auronzo di Cadore In ogni amichevole si vede una Lazio che va in verticale, palla avanti palla indietro e imbucata ... Si tratta di Basic e Brandt , ma dipendono entrambi dal Tucu. Con i soldi di Correa, Tare e Lotito ...

Lazio, terza vittoria di fila in amichevole. Triestina liquidata 5 a 2 In campo ci sono Luis Alberto , Milinkovic , Leiva e Felipe Anderson e la differenza si vede ad ...laziale tra mercoledì e giovedì prossimo attende nuovi innesti che potrebbero essere Basic e Brandt, ...

Brandt vede solo il Borussia Dortmund Periodico Daily - Notizie Milan, Leao per arrivare a Brandt? Il possibile scambio Pioli accoglie Giroud, arrivato a Milanello, mentre si lavora sulle uscite: Caldara e Hauge i primi nomi sacrificabili ...

Non solo Brandt per il Milan: i nomi caldi della dirigenza per il post Calhanoglu Siamo su Google News: tutte le news sul Milan CLICCA Secondo quanto riferito da calciomercato.com, il nome di Julian Brandt, accostato al Milan nelle ultime ore ai rossoneri, non è l’unico seguito dal ...

