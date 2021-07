Brandt Lazio, l’ad del Borussia Dortmund: «Resterà con noi» (Di mercoledì 28 luglio 2021) l’ad del Borussia Dortmund, Watzke, ha confermato le parole del calciatore della mattinata: Brandt resta in Germania Dopo le parole di Julian Brandt, che in mattinata aveva confermato l’intenzione di non lasciare il Borussia Dortmund, anche l’ad dei gialloneri, Watzke, ha ribadito con forza il concetto: «Per me era chiaro che Julian Brandt sarebbe rimasto qui con noi, così come che Erling Haaland avrebbe giocato qui la prossima stagione. Lo dico anche io ogni giorno. Era chiaro fin dall’inizio che volevamo disputare la stagione con Julian ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021)del, Watzke, ha confermato le parole del calciatore della mattinata:resta in Germania Dopo le parole di Julian, che in mattinata aveva confermato l’intenzione di non lasciare il, anchedei gialloneri, Watzke, ha ribadito con forza il concetto: «Per me era chiaro che Juliansarebbe rimasto qui con noi, così come che Erling Haaland avrebbe giocato qui la prossima stagione. Lo dico anche io ogni giorno. Era chiaro fin dall’inizio che volevamo disputare la stagione con Julian ...

