Brad Pitt, il suo sosia "assediato" dalle donne sui social (FOTO) (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nathan Meads, sosia di Brad Pitt, ha dovuto cancellare i suoi profili sui social di dating online perché inondato da innumerevoli richieste e messaggi femminili. Nathan Meads è il sosia britannico di Brad Pitt e, secondo quanto riportato dal Daily Mail, ha compreso cosa voglia dire essere famoso, nel bene e nel male. L'operaio, infatti, ha dovuto cancellare i suoi profili sui social di dating online perché sommerso dai da parte di innumerevoli donne. Nathan Meads ha 35 anni, vive a Oxford, è un operaio, ha due figli e, soprattutto, è il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nathan Meads,di, ha dovuto cancellare i suoi profili suidi dating online perché inondato da innumerevoli richieste e messaggi femminili. Nathan Meads è ilbritannico die, secondo quanto riportato dal Daily Mail, ha compreso cosa voglia dire essere famoso, nel bene e nel male. L'operaio, infatti, ha dovuto cancellare i suoi profili suidi dating online perché sommerso dai da parte di innumerevoli. Nathan Meads ha 35 anni, vive a Oxford, è un operaio, ha due figli e, soprattutto, è il ...

