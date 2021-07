Borussia Dortmund, Watzke: “Il futuro di Brandt è chiaro” (Di mercoledì 28 luglio 2021) l’AD del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke ha parlato di Julian Brandt alla Bild. Il profilo del trequartista tedesco era stato accostato alla Lazio nelle scorse settimane. Addirittura il suo arrivo nella capitale sembrava ormai prossimo, ma nelle ultime ore ci è stato un brusco stop e la trattativa si è arenata completamente. LEGGI ANCHE: Lazio, caccia al top player. Occhi puntati in casa Wolfsburg Brandt Dortmund, le parole dell’AD del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke Nella giornata di oggi ha parlato l’AD del ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 28 luglio 2021) l’AD delHans-Joachimha parlato di Julianalla Bild. Il profilo del trequartista tedesco era stato accostato alla Lazio nelle scorse settimane. Addirittura il suo arrivo nella capitale sembrava ormai prossimo, ma nelle ultime ore ci è stato un brusco stop e la trattativa si è arenata completamente. LEGGI ANCHE: Lazio, caccia al top player. Occhi puntati in casa Wolfsburg, le parole dell’AD delHans-JoachimNella giornata di oggi ha parlato l’AD del ...

Ultime Notizie dalla rete : Borussia Dortmund Juve, ecco l'offerta del Borussia Dortmund per Demiral: la risposta di Cherubini Commenta per primo Il Borussia Dortmund non molla, ma pone le sue condizioni per Merih Demiral : i gialloneri per il turco non vogliono superare il muro dei 25 - 30 milioni, con la formula del prestito con diritto di ...

AUDIO Allegri spinge per Locatelli, Roma su Azmoun: le ultimissime Kaio Jorge del Santos, sempre più vicino alla Juve. Trattativa in corso invece in uscita per Demiral, che interessa al Borussia Dortmund. Si stringe poi per capire la fattibilità dell'affare Vlasic, del Cska Mosca, che ha ricevuto un'offerta dallo Zenit San Pietroburgo pari a 25 milioni di euro. La Roma di Mourinho ...

Borussia Dortmund-Bologna dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Lazio-Brandt, l’ad del Borussia Dortmund chiude le porte ai biancocelesti: “Rimane qui con noi” ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Julien Brandt si allontana dalla Lazio e questa volta, a meno di dichiarazioni di rito, ...

LIVE TJ - Nelle prossime ore l'incontro Juve - Sassuolo per Locatelli Mentre per quanto riguarda Locatelli tra domani e venerdì dovrebbe essere un incontro tra la Juventus e il Sassuolo. 12:30 - BORUSSIA DORTMUND, SI ALLONTANA DEMIRAL - (CLICCA ). 12:20 - CHIELLINI, PER ...

