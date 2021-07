Borsa | l' Europa indecisa | nel giorno della Fed

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Indecise le principali Borse europee nelriunione di politica monetariaFed e dopo una seduta in gran parte negativa per le Borse asiatiche soprattutto per i timori dell'aumento di ...

Le piazze migliori insono Parigi e Madrid (+0,2%), piatte invece Londra (+0,08%) e Francoforte ( - 0,09%) In linea Milano (+0,1%), con lo spread stabile su 106 punti e il rendimento del ...La Cina:"Accuse irresponsabili" Tokyo chiude sui minimi da sei mesi Chiusura in calo per ladi Tokyo che ha chiuso le contrattazioni in prossimità dei minimi degli ultimi sei mesi, condizionata ...La tecnologia medica fa passi da gigante e questa notizia a tutti coloro che hanno paura della puntura non può che fare piacere. Infatti in una città ...Indecise le principali Borse europee nel giorno della riunione di politica monetaria della Fed e dopo una seduta in gran parte negativa per le Borse asiatiche soprattutto per i timori dell'aumento di ...