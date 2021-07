Borsa: Asia giù per il quarto giorno, timori per il virus (Di mercoledì 28 luglio 2021) In calo per la quarta seduta consecutiva le Borse Asiatiche. Ci sono timori legati ai contagi da Covid 19 in Giappone e nelle Filippine, dove viene ventilata l'ipotesi di chiudere ristoranti e centri ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) In calo per la quarta seduta consecutiva le Borsetiche. Ci sonolegati ai contagi da Covid 19 in Giappone e nelle Filippine, dove viene ventilata l'ipotesi di chiudere ristoranti e centri ...

