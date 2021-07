Bonus “mamma domani” 2021: 800 euro di premio nascita o adozione. Come richiederlo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un incentivo pensato per allargare la famiglia. Il Bonus “mamma domani” 2021, che ha un importo di 800 euro, può essere richiesto all’ottavo mese di gravidanza, al momento della nascita, adozione o affidamento preadottivo del figlio. Può essere richiesto ancora per qualche mese prima, poi verrà assorbita dall’assegno unico universale per i figli, che entrerà in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un incentivo pensato per allargare la famiglia. Il, che ha un importo di 800, può essere richiesto all’ottavo mese di gravidanza, al momento dellao affidamento preadottivo del figlio. Può essere richiesto ancora per qualche mese prima, poi verrà assorbita dall’assegno unico universale per i figli, che entrerà in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

