Bologna | i Portici nominati patrimonio dell' Unesco Per l' Italia è il terzo riconoscimento in pochi giorni dopo Montecatini e Padova

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Unesco, i portici di Bologna patrimonio dell'umanità #ANSA - CremoniniCesare : Da oggi i portici di #Bologna sono patrimonio dell’Umanità @UNESCO. Che meravigliosa notizia!! ???? Venite ad ammira… - dariofrance : Anche #Bologna con i suoi meravigliosi portici da oggi è Patrimonio dell’Umanità @UNESCO. - anna_ex_belva : RT @matteolepore: Ciao mondo siamo #Bologna ???? città #Unesco per la Musica e ora anche i Portici ?? - nocchi_rita : RT @TgLa7: #Unesco, portici di Bologna patrimonio dell'umanita' -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Portici

dinominati patrimonio dell'Unesco. Per l'Italia è il terzo riconoscimento in pochi giorni dopo Montecatini e Padova . Il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, durante la ...disono stati nominati patrimonio dell'umanità dell'Unesco. Lo annuncia la stessa organizzazione. "Con il riconoscimento di oggi, l'Italia ottiene il terzo sito in questa sessione ...I portici di Bologna sono stati nominati patrimonio dell'Umanità: con questo riconoscimento, l'Italia ottiene il terzo sito in questa sessione Unesco."I Portici di Bologna sono patrimonio dell'umanità. Con il riconoscimento di oggi, l'Italia ottiene il terzo sito in questa sessione Unesco". Così il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni ...