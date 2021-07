Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti mercoledì 28 luglio

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a282021. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, uno dei territori più colpiti fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 729 nuovi, 1 morto, 21.087 tamponi molecolari, 243, 29 ricoverati in terapia intensiva, 194 ricoverati negli ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Lombardia

Le note del: La regione Calabria comunica che tra i nuovi casi comunicati in data ... per quanto riguarda le vittime se ne registrano: 33.819 in11.634 in Veneto 7.585 in ...Il contagio inInieri sono stati 641 i nuovi casi Covid , con un tasso di ... il totale sale a 11.751 da inizio pandemia, secondo i dati delregionale. I positivi ...Coronavirus, il BOLLETTINO della LOMBARDIA di mercoledì 28 luglio 2021: ecco i numeri su nuovi contagi, morti e guariti della Regione.In Lombardia sono 720 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore e un decessi. Aumenta sensibilmente il numero di pazienti Covid ricoverati nei reparti: sono 194, 14 in più. Stabile il ...