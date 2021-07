Bob Odenkirk, l’attore di “Breaking Bad” e “Better Call Saul” collassato sul set: la corsa in ospedale (Di mercoledì 28 luglio 2021) È collassato sul set di Better Call Saul ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Bob Odenkirk, stando a quanto riportato da TMZ, si trovava ad Albuquerque per girare una scena della serie spin-off e al tempo stesso prequel di Breaking Bad quando si è sentito male: lo staff ha subito chiamato un’ambulanza. Non ci sono ancora aggiornamenti sulle sue condizioni. Autore di successo (Emmy per il Saturday Night Live e per The Ben Stiller Show), è stato candidato ai maggiori premi tv statunitensi anche per il ruolo di Soul Goodman. La sesta stagione che racconta le gesta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Èsul set died è stato trasportato d’urgenza in. Bob, stando a quanto riportato da TMZ, si trovava ad Albuquerque per girare una scena della serie spin-off e al tempo stesso prequel diBad quando si è sentito male: lo staff ha subito chiamato un’ambulanza. Non ci sono ancora aggiornamenti sulle sue condizioni. Autore di successo (Emmy per il Saturday Night Live e per The Ben Stiller Show), è stato candidato ai maggiori premi tv statunitensi anche per il ruolo di Soul Goodman. La sesta stagione che racconta le gesta ...

Advertising

fanpage : #BobOdenkirk trasportato d'urgenza in ospedale, ha avuto un malore sul set - matteofollaro7 : RT @flpsq: Dio prendi me non Bob Odenkirk - ilnotoincognito : RT @flpsq: Dio prendi me non Bob Odenkirk - paiconfleva : RT @flpsq: Dio prendi me non Bob Odenkirk - When_im_64_ : RT @RollingStoneita: ‘Better Call Saul’: il protagonista Bob Odenkirk ha avuto un collasso sul set -