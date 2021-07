«Biles schiacciata dall’industria dell’hype | è la dimostrazione che i nostri eroi sono umani»

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Simone, a dispetto della percezione che ne abbiamo in Italia – è pur sempre “solo” una ginnasta… – è un’icona dello sport mondiale. Al pari di Federer, o di Messi, o Valentino Rossi. Quel genere di Olimpo lì. Una che ha stravolto il suo sport, fino a condizionarne le stesse fondamenta, aprendo un dibattito sul format dei punteggi che non basterebbero a valutare adeguatamente le sue prestazioni: è talmente più forte delle altre che è portata a svolgere esercizi sempre più complicati e pericolosi che le altre non sognano nemmeno di provare, la complicata scala di voti dei giudizi non valuta abbastanza questo “stacco”. Il Guardian lo scrive ...

TOKYO - Simone Biles non sarà in gara nell'all-around, il concorso generale, in programma domani all'Ariake Gymnastic Center. La quattro volte campionessa olimpica, reduce dal clamoroso ritiro durante ...