Biden: Putin è pericoloso, tenta di influenzare voto USA (Di mercoledì 28 luglio 2021) Parlando davanti alla comunità di Intelligence, il presidente americano Joe Biden ha affermato che la Russia sta già diffondendo disinformazione nel tentativo di influenzare le elezioni di midterm del 2022. Biden ha poi detto che il presidente russo Putin è un personaggio pericoloso. Ha anche messo in guardia sulla pericolosità dell'avanzata della Cina dal punto

